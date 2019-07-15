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شاهد.. رقص نانسي عجرم بجمبسوت قصير لامع في حفلها بقبرص

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نانسي عجرم

نانسي عجرم

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في منتجع “ميريت رويال” في قبرص، حضره جمهور كبير من اللبنانيين ومن مختلف الجنسيات العربية.

وقدمت عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ونشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل، عبر محبوها من خلالها عن إعجابهم باطلالتها الانيقة.

وكانت نانسي عجرم قد أطلت بجامبسوت لامع من تصميم إيلي صعب، وجاء مناسبا لها ولقوامها.

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Great audience last night in #Cyprus 🤩💗

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وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل نانسي عجرم حيث ظهرت وهي تغني وترقص وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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