شاهد .. رقص وزغاريد الفنانات في الجونة

نشرت الفنانة المصرية ” بشرى ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من كواليس مهرجان الجونة السينمائي المقام في الجونة في دورته الثالثة .

وظهرت بشرى في مقطع الفيديو أثناء تواجدها في المكان المخصص لوضع المكياج وارتداء الملابس وهي تغني على أنغام أغنية ” أما براوة ” بصوت الفنان حسين الجسمي .

وشاركها في الغناء الإعلامية ” بوسي شلبي ” التي رقصت على أنغام الأغنية وبدأت في إطلاق عددا من الزغاريد .

كما ظهرت أيضا الفنانة ” سلوى محمد على ” أثناء التحضيرات ووضعها للمكياج وهي ترقص وتغني أيضا .

وكتبت بشرى في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” الستات عاملة فرح في الجونة ” .