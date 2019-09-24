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شاهد .. رقص وزغاريد الفنانات في الجونة

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نشرت الفنانة المصرية ” بشرى ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من كواليس مهرجان الجونة السينمائي المقام في الجونة في دورته الثالثة .

وظهرت بشرى في مقطع الفيديو أثناء تواجدها في المكان المخصص لوضع المكياج وارتداء الملابس وهي تغني على أنغام أغنية ” أما براوة ” بصوت الفنان حسين الجسمي .

وشاركها في الغناء الإعلامية ” بوسي شلبي ” التي رقصت على أنغام الأغنية وبدأت في إطلاق عددا من الزغاريد .

كما ظهرت أيضا الفنانة ” سلوى محمد على ” أثناء التحضيرات ووضعها للمكياج وهي ترقص وتغني أيضا .

وكتبت بشرى في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” الستات عاملة فرح في الجونة ” .

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El setat 3amla farah fe el lounge 😀 @lancomepopupegypt @alsagheersalons @ancientsandsresort @tresemmeegypt @iramjewelery

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on

 

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