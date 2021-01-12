شاركت الناشطة السعودية رهف القنون في تحدي Buss It الجديد الذي انتشر بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير الإطلالات، فأطلت في المرة الأولى بأزياء رياضية أقرب إلى الأزياء الرجالية الرياضية كي تتحول في الستايل الثاني إلى أسلوب أنثوي جريء.

وأطلت رهف القنون خلال الفيديو بإطلالة رياضية مكونة من تيشيرت واسع باللون الأزرق مع بنطال وتسريحة شعر أفريقية، ثم انتقلت الإطلالة فجأة إلى سهرة جريئة مكونة من تنورة قصيرة من الجلد مع توب باللون الذهبي مكشوف الأكتاف.

وكانت الناشطة الشابة قد أحدثت ضجة بين الجمهور بصور قد نشرتها من داخل حوض الاستحمام واستعرضت فيها وشما كبيرا على ذراعها، وهو ما لفت انتباه الجمهور بدرجة كبيرة، حيث علقت على الصور قائلة باللغة الفرنسية ما معناه: الحياة الجميلة la vie est belle.

في المقابل لا تزال رهف تنشر رسائل “غريبة” منذ إعلانها الانفصال عن صديقها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، بحجة أنها أصبحت إنسانة “مشوشة” جنسيًا، ولا تعرف ميولها للفتاة أم للرجل، حيث أعلنت أنها لم تخسر أبدًا وما فعلته مجرد انتقال.

وجاء حديث رهف القنون عقب حديث الجمهور بأنها تعيش فترة من الحزن بسبب عدم معرفة ميولها، وأن صديقها تركها، وهو ما نفته القنون، من خلال رسالة نشرتها عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، وبينت أنا ما فقدته في الحياة تستبدله بشيء أفضل. وقالت: “أفضل شيء في الحياة هو أن كل شيء فقدته، تم استبداله بشيء أفضل.. أنا لا أخسر أبدًا، فهو مجرد انتقال”.