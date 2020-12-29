شاركت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه وهي في نزهة التقت فيها بمجموعة من الحيوانات، أبرزها ثعبان ضخم.

وظهرت روان بن حسين هي تطعم دب، وتلف حول جسدها ثعبان أصفر اللون ضخم، كما دخلت في تحد مع حيوان اللايجر والذي أوضحت أنه ابن لتزاوج أسد مع أنثى النمر، حيث حاولت أن تفوز عليه في شد الحبل إلا أنها لم تتمكن من ذلك وبعد عدة محاولات قالت روان ضاحكة “ما في ولا نقطة أمل”.

وكانت ​روان بن حسين​ قد فاجأت المتابعين بأجواء إحتفالها بعيد الميلاد وعيد ميلادها، إذ نشرت عدداً من الصور والفيديوهات، فيما كان لافتاً للمتابعين الزينة التي إعتمدتها روان.

وعلّقت روان بالقول:”شكراً يا الله انك عطيتني اكبر نعمة في حياتي بنتي الحلوه لونا، وعلى نعمة الصحة والعافية – للعلم انا شخصياً ما احتفل بالعيد ميلاد، ولكن احب اشارك اصدقائي من الديانه المسيحية اعيادهم مثل ماهم دائماً يذكروني باعياد الاسلام شرايكم بزينة بيت صديقتي؟ افضل زينه عيد ميلاد شفتها في دبي”.وأضافت:”امس اصدقائي سوولي مفاجاة واحتفلوا بعيد ميلادي، كثيييير كنت حسّاسه امس ودمعتي بعيني لانه هالسنه ماكانت سهله… الحمدلله على نعمة الاصدقاء اللي يدخلون الفرحة على قلوبنا الله لا يحرمني منكم”.