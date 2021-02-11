طالبت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين السلطات في بلادها اتخاذ اجراءات بحق الفنانة بسمة التي تدعي أنها كويتية وأعلنت تركها للإسلام واعتناقها اليهودية ومعارضة النظام الكويتي.

ووجهت روان نصيحة لبسمة بأن تهتم بشكلها وملابسها ولا تخرج “مبهدلة” أمام الناس، ونصحتها بتمشيط شعرها، مشيرة إلى أنه حتى اليهودية تهتم بالمرأة وجمالها.

كما بعثت لها رسالة قالت فيها: “اعتنقي اليهودية أو الهندوسية ما أحد ماسكك لكن لا تثيري الجدل باسم الكويت، لأن ذلك غير مسموح مطالبة النيابة والسلطات الكويتية أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

وطلبت روان من بسمة أن تعارض في بلادها وتعتنق الديانة التي تريدها، موضحة أن الشخص الذي يريد أن يعارض يعارض نظام بلاده وليس البلاد المجاورة، متسائلة ما علاقة مواطنة اريتيرية بالنظام الكويتي؟، قائلة: “دعي الكويت للكويتيين وعارضي نظام بلادك”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا مقطع فيديو لفنانة تدعى بسمة الكويتية أعلنت فيه تركها الإسلام واعتناق اليهودية.