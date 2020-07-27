طالبت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بتدريس مادة عن “التربية الجنسية” في المدارس، للتوعية من الأمراض الجنسية.

وقالت روان بن حسين، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “الكلام الذي قلته على السوشيال ميديا عن مرضي الجنسي كان غرضه أن أوعّي الكثير من البنات.. خاصة أنه توجد الكثيرات ليست لديهن معلومات تخص الأمراض الجنسية”.

وأوضحت أنها ستقود حملة توعية للفتيات بشأن الأمراض الجنسية، بمشاركة استشاري ودكتور نسائية.

وطالبت بتدريس مادة جنسية للمراهقين، قائلة” أ،نا ما أقدر ألوم أنفسنا، المفروض نبدأ من المدارس ويكون لدينا مادة جنسية يتعلمها المراهقون، لأنه في مجتمعنا المحافظ ما راح تقعد معنا أمهاتنا ويكلمننا ويفهمننا لأنهن أصلًا يمكن لسن فاهمات ولا عمرهن سمعن عن الأمراض الجنسية“.

وتابعت : “يمكن يكون هذا الموضوع حساس وجريء جدًا، لكن بالنسبة لي أشوف أنه عِلم، كلنا لما نيجي نتزوج في الخليج أو الدول العربية يعملون لنا فحوصات للأمراض الوراثية والإيدز فقط عن طريق الدم”.

وأضافت: “لكن توجد أمراض ثانية مثل التي تنتقل جنسيًا لا يعملون لها فحصًا، فيه كمان فحص عنق الرحم عند المرأة في البلاد الأجنبية لازم يعملوه سنويًا بعد بلوغ الفتاة سن الـ 25.. لكن عندنا ما فيه وعي بالموضوعات هذه”.

يذكر أنها اتهمت زوجها يوسف المقريف، أنه كان يقوم بخيانتها ويرسل صورًا لعورته إلى فتيات قاصرات عبر الإنترنت ونقل إليها مرضًا جنسيًا.