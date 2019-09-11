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شاهد.. روان بن حسين غاضبة: “لن البس نقاب كي ارضيكم”

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روان بن حسين

روان بن حسين

عبرت الكويتية روان بن حسين عن غضبها من التعليقات السلبية التي تتلقاها من قبل متابعيها على انستغرام حول ملابسها.

ووصفت روان بن حسين في فيديو بعض التعليقات التي تتلقاها على انستغرام بـ “المتخلفة” متمنية على متابعيها احترام حياتها وعدم التدخل فيها.

وعن اتهامها بتقليد كايلي جينر والموديل روز قالت “مشاهير نحبهم ونحب ستايلاتهم بس مو كل ما واحدة سافرت ولبست بتقولوا قلدتي فلانة كأنه ما في حد يسافر او يلبس غير فلانة”.

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You are a piece of work baby🎨

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كما هاجمت روان بنت حسين من وصفتهم بدعاة وشيوخ الدين في انستغرام قائلة “يا داعية ما مرضية ربك روحوا صلوا اقرؤوا قران اعتكفوا في مسجد شو جابك على انستغرام المتبرجة التي ستدخل جهنم” وتابعت “ما حاطلعلكم بنقاب وعباية او بلبس معين يرضيكم”.

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