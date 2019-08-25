شاهد.. روزانا اليامي في حضن زوجها بعيد ميلادها!

شاركت الإعلامية السعودية روزانا اليامي متابعيها على انستقرام، بلقطات من حفل عيد ميلادها المميز الذي احتفلت به برفقة زوجها وأصدقائها المقربين.

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فقد نشرت روزانا اليامي صور عدة من حفل عيد ميلادها، الذي ساده اللون الأخضر بدءاً من إطلالتها المميزة، وحتى ديكور وتورتة الحفل.

أما أكثر ما خطف الأنظار في صور عيد ميلاد روزانا اليامي، هو جلسة التصوير الرومانسية التي خضعت لها بصحبة زوجها مع حرصها على عدم اظهار وجهه وظهرت في احدى هذه الصور في حضنه.

كما نشرت روزانا اليامي مقطع فيديو من اجواء الحفل وعلقت قائلة: “كان يوم من احلى ايام عمري وأول عيد ميلاد يمر عليا مع زوجي وحبيبي ومع كل القريبين من قلبي .. مرت سنه من عمري.. كانت فعلا غير .. وعشت فيها احساس اول مره أحسه 💍❤️.. تخليت فيها عن اشياء كثير .. وتمسكت فيها ب اشياء اكثر .. فرحت وزعلت .. فشلت ونجحت ..جاهدت وتعبت وفي كل مره كان يميز علاقتنا انكم دايم جنبي .. شكراً ..”.