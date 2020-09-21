ظهر الممثل المصري ​أحمد العوضي​ الى جانب الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ في أحدث ظهور لهما مع اصدقائهما على ضفاف النيل داخل أحد المطاعم،

ونشر العوضي صورتهما وهو يحتضن ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وانهالت التعليقات على الصورة وحصدت عدداً كبيراً من الاعجابات.

ويشار الى أن أحمد العوضي قدم آخر أعماله مسلسل “شديد الخطورة” ويشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام.