اختتم الفنان المصري تامر حسني حفلاته في الساحل الشمالي في مصر والتي بدأها خلال الأسابيع الماضية وشهدت حضور كبير من قبل الجمهور .

وقد نشر تامر حسني، عبر حسابه على “انستجرام”، مجموعة صور من حفله الأخير الذي أقيم في منطقة الساحل الشمالي والذي تواجدت فيه زوجته بسمة بوسيل بين جمهوره.

وحرصت بسمة بوسيل على الاحتفال معه وبين الجمهور بعيد ميلاده الـ44، حيث حمل منظمي الحفل كعكة عيد الميلاد التي زينت من الأعلى بصورة للنجم المصري كما كتب عليها تهنئة بهذه المناسبة،

وحرص تامر حسني على شكر زوجته على هذه اللفتة وقبل رأسها أمام الجمهور الذي احتشد في الحفل وقدم العديد منهم التهنئة له.

وكان لافتا طلب تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل أن تقوم بالغناء له بمناسبة عيد ميلاده، حيث قامت الفنانة المغربية المعتزلة بتنفيذ طلبه وقدمت أغنية “كل سنة وأنت طيب”، كما رقصت معه على خشبة المسرح بشكل رومانسي أثار إعجاب الجمهور، وتحديدا بعدما قامت بسمة بوسيل بتقببل زوجها عقب انتهائها من الغناء،

بدوره قام تامر حسني بإهداء أغنية “بحبك” التي قدمها في فيلمه الجديد “مش أنا” لزوجته،

وقد حضر حفل تامر حسني مجموعة من نجوم الوسط الفني الذين ظهر بعضهم في الحفل وهما يتفاعلون مع أغاني النجم المصري وكان من بينهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.