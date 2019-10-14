شاهد.. ريا أبي راشد مع جيسون موموا و فان دام و جاكي شان و شاروخان في موسم الرياض

نشرت الاعلامية اللبنانية ريا ابي راشد صورة من كواليس مشاركتها في حفل “Joy Awards” على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية.

وظهرت ريا ابي راشد في الصورة مع النجوم العالميين جيسون موموا و فان دام و جاكي شان و شاروخان.

وعلقت ريا ابي راشد على الصورة قائلة: “صورة مع ملحمية مع الابطال الخارقين”.

يذكر ان حفل “Joy ِAwards” كرم مساء امس الاحد مجموعة كبيرة من نجوم الفن في العالم العربي والعالم تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.