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شاهد… ريا ابي راشد تستقبل طفلتها في المطار: “لهذا السبب رجعت في طيارة نصف الليل”

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نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو قصيرا لها عبر حسابها بموقع انستغرام لتوضح سبب مغادرتها السريعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت رايا وهي في المطار وتنتظر لاستقبالها ابنتها.

وعلقت ريا على الفيديو قائلة: “دايما بيسألوني ليش عايزة ارجع على أول طيارة بنصف الليل… هذا هو السبب… 😻”.

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They always ask me "why do you need to take the 3am flight back?"…. Well, that is why 😍 دايما بيسألوني ليش عايزة ارجع على أول طيارة بنصف الليل… هذا هو السبب… 😻

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يذكر ان ريا ابي راشد متزوجة من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو ولهما طفلة اسمها لولا.

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