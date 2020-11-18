فاجأت ملكة جمال أميركا السابقة ذات الاصول اللبنانية، ريما فقيه، زوجها ​المنتج وسيم صليبي​ في عيد ميلاده بهدية غير متوقعة،

وشاركت ريما فقيه متابعيها عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو أظهر دخولها إلى ساحة منزلها وهي تقود سيارة فورد كلاسيكية من الطراز الرفيع باتجاه زوجها واضعة عليها ربطة حمراء للدلالة على أنها هدية،

وتظهر بعد ذلك ريما فقيه وهي تنزل من السيارة وتقدم مفاتيحها لزوجها الذي ظهرت عليه علامات الذهول والإعجاب، ثم قامت بتقبيل بناتها.

وعلّقت ريما فقيه على الفيديو كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لشريك حياتي، كان علي أن أحضر لك هذه السيارة إلى هنا يا حبيبي .. أتمنى تحقيق كل أحلامك يا حياتي”.

وبشأن مواصفات تلك السيارة الكلاسيكية فهي Ford Mustang Mach 1 موديل 1971 وتتمتع بالعديد من اللمسات الجديدة والتغييرات التي جعلتها أكثر رياضية مع الحفاظ على رونقها، وبها نظام التوجيه المعزز آليا ومكيف الهواء والزجاج الملون، فضلا عن المحرك V8 الأصلي وناقل الحركة من C6 Select Shift Cruise-O-Matic. وتكمن أهمية هذه السيارة كونها آخر سيارة من سيارات موستانج التي تم إنتاجها قبل الأزمة النفطية في منتصف السبعينات، وتم عرضها في معرض شيكاغو عام 2017 لأنها كانت تمهيدًا لتقديم فورد سيارتها الجديدة 2018 Expedition لتمثل التحول من الكلاسيكية الى الرياضية المعاصرة مع المحافظة على التراث.