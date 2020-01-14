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شاهد .. ريم السعيدي تضع طفلتها الثانية وتكشف عن إسمها

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نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لزوجته ” ريم السعيدي ” كشف من خلالها عن وضع ريم لطفلتهما الثانية .

حيث ظهرت ريم السعيدي في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أيضا وهي تجري إتصالا هاتفيا مصورا مع زوجها وسام بريدي الذي كان في طريقه إلى إيطاليا بينما تضع ريم مولودتهما الجديدة .

وكتب كلا منهما في تعليقه على الصورة : ” آيا صوفيا بريدي أهلا بك في عالمنا  14/1/2020 ” .

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Aya Sofia Breidy Welcome to our world 14/01/2020 ❤❤❤ آيا صوفيا بريدي #thebreidys

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