شاهد .. ريم السعيدي تضع طفلتها الثانية وتكشف عن إسمها

نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لزوجته ” ريم السعيدي ” كشف من خلالها عن وضع ريم لطفلتهما الثانية .
حيث ظهرت ريم السعيدي في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أيضا وهي تجري إتصالا هاتفيا مصورا مع زوجها وسام بريدي الذي كان في طريقه إلى إيطاليا بينما تضع ريم مولودتهما الجديدة .
وكتب كلا منهما في تعليقه على الصورة : ” آيا صوفيا بريدي أهلا بك في عالمنا 14/1/2020 ” .
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Aya Sofia Breidy Welcome to our world 14/01/2020 ❤❤❤ آيا صوفيا بريدي #thebreidys