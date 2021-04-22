قامت الفنانة السعودية ريم عبد الله بتقليد مواطنتها الإعلامية سارة الدندراوي، مذيعة قناة العربية، في حلقة امس من برنامج أستديو 21 وتصدرت قائمة الأكثر بحثاً في السعودية بهشتاج ريم عبدالله وسارة الدندراوي.

وظهرت ريم عبد الله داخل الاستديو تقلد الإعلامية سارة دندراوي وهي توجه 25 سؤالاً للفنان حبيب الحبيب.

وقلدت ريم عبداله بعض تعابير سارة الدندراوي وخاصة طريقة ضحكتها مع ضيوفها وظهرت بنفس استايل سارة وكانت تشبهها إلى حد كبير باستخدام المكياج وطريقة طرح الأسئلة على الضيوف.

وبعد طرح عدد من الأسئلة على ضيفها دخلت ريم في نوبة من الضحك قائلة :عجيب، قولتلكم لازم أطلع فاصل، قولتلكم، هيجنني”.

وقد علقت سارة الدندراوي على تقليد ريم عبدالله لها في تغريدة قالت فيها: “كده يا ريم عبدالله؟ إن شاءالله الله يجيبك في ٢٥ سؤال”.

كدة يا @ReemAbdullah ؟

إن شاءالله الله يجيبك في ٢٥ سؤال



شكرا للزملاء في #ستديو21 https://t.co/p3oS6NJLd5 — سارة دندراوي (@SarahD) April 21, 2021

وكانت ريم عبد الله قد تقمصت عدداً من الشخصيات السعودية من بينهم لجين عمران ومودل روز وهند القحطاني وبدور البراهيم،