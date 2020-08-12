نشرت ” ريم عودة ” زوجة الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” الصورة الأولى من حفل زفافهما عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهرت ريم عودة في الصورة برفقة زوجها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” اللهم بارك لنا ” .
يذكر أن الفنان محمد عساف كان قد احتفل بزفافه على ريم عودة وهي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 22 عاما منذ أيام في حفل عائلي أقيم في دبي .
امها دنماركيه
يبغالها دحيه
صحيح أحمد امها دنماركيه و كانت تعيش مع اهلها بالسعوديه
فعلا يبغالها دحيه . هههه بس دحيه متطوره اعجبتني بصراحه
جبنه دنماركيه
طاح واقف!
أكيد مرضى الوالدين.
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