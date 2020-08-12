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نشرت ” ريم عودة ” زوجة الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” الصورة الأولى من حفل زفافهما عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت ريم عودة في الصورة برفقة زوجها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” اللهم بارك لنا ” .

يذكر أن الفنان محمد عساف كان قد احتفل بزفافه على ريم عودة وهي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 22 عاما منذ أيام في حفل عائلي أقيم في دبي .

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‫4 تعليقات

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  3. صحيح أحمد امها دنماركيه و كانت تعيش مع اهلها بالسعوديه
    فعلا يبغالها دحيه . هههه بس دحيه متطوره اعجبتني بصراحه

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