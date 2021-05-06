أكدت الإعلامية المصرية ريهام سعيد،في الجزء الثاني من لقائها في برنامج شيخ الحارة والجريئة، أنها خاضت الكثير من المشكلات خلال الفترة الماضية.

وقالت ريهام سعيد: “هريحكم أنا بتاعت مشاكل، وهذه المشاكل أثرت على حياتي المهنية والفنية”، لافتة إلى أنها لولا هذه المشاكل لاستمرت طويلاً في مجال التمثيل.

وأضافت ريهام سعيد أن المشاكل التي خاضتها تسببت في ضياع فرص التمثيل في المسلسلات والأفلام والعمل بالقنوات العربية ولدى المنتجين، مشددة على أنه لا يجب نقل الكلام والأحاديث بدون تأكد، موضحة أن هذه الأحاديث الخاطئة التي تناقلت عنها أضاعت منها كثير من فرص العمل، مشيرة لتعرضها إلى ظلم كبير بسبب البعض ممن يتناقلون الأحاديث بدون تأكد.

وتابعت: “في حال وجود عقود عمل لقناة أو برنامج وعند معرفة المسئولين عن القناة بأنني المذيعة يتراجعوا عن هذا العقد”، مؤكدة على أن الظلم إحساسه موجع، كما أنها لم تختلق المشاكل طوال فترة عملها. أوضحت الإعلامية ريهام سعيد، أنها ليست مذيعة الجن والعفاريت كما يروج لها البعض، موضحة أنها صورت اكثر من ٦٠٠٠ حلقة ولم تتحدث عن الجن إلا في حلقتين فقط ولكنهما حققا نسب مشاهدة كبيرة.

وكشفت ريهام سعيد عن واقعة متعلقة بالجن والعفاريت قائلة: “كنا بنصور في قرية بتولع لوحدها والنار بتطفي لوحدها، واحنا راجعين من التصوير المصور بطنه فلات، فجأة كبرت أوي أوي، واتنفخت بطريقة مرعبة وبدأ يقول جن، وبقينا نقول له الهبل ده”.

تابعت ريهام سعيد أنهم بمجرد العودة إلى الاستوديو لم يجدوا ولا صورة واحدة مما صوروه، وكل المادة قد محيت، على الرغم من عدم قدرة أي شخص للوصول إلى غرف المونتاج سوى فريق العمل الموثوق به، بالإضافة للأصوات الغريبة والصريخ الذي كان يصدر من داخل غرف المونتاج. أضافت: “اتعملي عمل سفلي بوقف الحال.. ومش عارفه افكه.. وحالي واقف بقالي ٥ سنين”، مشيرة إلي أنها لا تصدق ولا تقتنع هذه الأعمال، وأنها دائمًا ما تفعل أشياء لإبطاله لذلك فهو لا يضرها بشكل كبير، ولكن البعض أخبرها أن العمل السفلي لا يتم فكه. كما أكد لها ٤ أشخاص هذا السحر.

كما كشفت عن تعرضها لموقف آخر من قبل الجن خلال تصوير مسلسل في إحدى البلاد العربية، قائلة: “الجن ضربني بالطوب أنا وأحمد بدير وخربش بدير وصحاه من النوم”.