ظهرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد وهي ترقص على أغنية “أندال” التي أهدتها للشامتين فيها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أزفتها الاخيرة و قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعودة بث برنامج “صبايا الخير”.

,اطلت ريهام في الفيديو بوجه مخيف أثناء تحضيرها لمكياج الشخصية التي تؤديها في مسلسل “وادي الجن” وتستمع للأغنية الشعبية “أندال” متأثرة بكلمات الأغنية، وعبرت عن ذلك بقولها: “جات عالجرح يا أحمد”، وأضافت:”المهرجان قال كل حاجة” وهو ما أكده متابعون بأنها رسالة للأشخاص الذين طالبوا بتوقيف برنامجها.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قرر مؤخرا إيقاف بث برنامج “صبايا الخير”، ومنع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور لحين انتهاء التحقيقات في واقعة حلقة صيد الحيوانات البرية.

ومثلت ريهام سعيد، للتحقيق بنقابة الإعلاميين، بعد استدعاء النقيب طارق سعدة لها للتحقيق معها بسبب مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وعقب انتهاء التحقيقات، أوضح المجلس، في خطاب أرسل به لقناة “النهار”، أنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج؛ وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته، بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، ويشترط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.