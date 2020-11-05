حرصت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على ايضاح ما تم نقله عنها حول مهاجمتها الفنانة درة التونسية بعد زواجها موجهة رسالة لها عبر فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

وقالت ريهام سعيد: “لو سمحتم لو سمعتوا أي حاجة فيها هجوم عن لساني ده مش حقيقي، أنا مش بهاجم حد من الوسط الفني خالص ودي مؤامرة لحد عايز يسوء علاقتي بالوسط الفني على أمل أنه يكره الناس عشان ممثلش مثلا.. تفكير مريض مش فاهمة، وأي حاجة ربنا مش كاتبهالي مش عايزاها”.

أضافت: “للمرة الأخيرة أنا مجبتش سيرة درة ولا هجيب سيرة درة والسادة الصحفيين اللي كتبوا هيقعوا تحت المسألة القانونية، وأنا مالي درة تتجوز ولا تتطلق أوكيه أنا عارفه أن اسمي تريندي وبيعمل مشاهدات مش كل حاجة تزنقوني فيها”.

وتابعت: “أنا لو كنت اتكلمت عن حد في الوسط الفني بيبقي مساندة زي ما عملت مع ناس كتير زي محمد رمضان ورانيا يوسف وشيرين وبوسي مؤخرا وده من واقع الزمالة لما بلاقي حد في أزمة بقف معاه وأدعمه عشان هما في أزمة”.

واستطردت: “لو سمحتوا أنا عارفه أن برنامجي طالع وعارفة لازم يحصل شوشرة وكده أنا مش بكلم جمهوري، لأن جمهوري عارفني كويس، ولكن أنا بكلم الوسط الفني ورسالة لكل ممثل أو ممثلة، راقصة أو مطرب أو مطربة أنا مش بجيب سيرة حد وأنا مش قاضي لحد وحياتي مليانة حاجات كتيرة فيها غلطات وحاجات إيجابية ومحدش يعمل قاضي على حد وإذا كنت مرة اتكلمت عن حد طلق حد عشان دي كانت طبيعة الحلقة اللي بقدمها في البرنامج”.

واستكملت: “درة أنا متكلمتش عنك خالص، وإذا كان في حد عامل أكونتات فيك (مزيفة) فانا عمري ما عملت حاجة، واتكسفت منها، ولكن أنا مكتبتش عنك حاجة خالص، أنا واحدة متربية وماليش اتدخل في حياة حد”.

وأردفت: “أنا مجبتش سيرة درة والف مبروك يا درة وماتتهزيش، وأكيد إنت متضايقة لأن اتنكد عليكي من تاني يوم، ولكن لو ضميرك مرتاح للزواج خلاص، وعايزاكي تتبسطي لأن الزواج سترة الزواج حاجة حلال وما ينفعش نحرم حاجة حلال”.

وتداولت العديد من المواقع الأخبار أخبار عن هجوم ريهام سعيد لدرة بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد، بعد تركه لزوجته الأولى وأولاده ليتزوج منها، وقالت في رسالة التي تحمل اسمها وتداولت على نطاق واسع: “على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولا”.