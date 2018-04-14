شاهد.. ريهام عبدالغفور: ألبس مايوه اة عادي.. وأرفض البوس في الأفلام عشان بقرف

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن هناك دائمًا أسبابا في خيانة الزوج لزوجته والزواج من أخرى، مضيفة :”عندى استعداد أسامح زوجى لو خاني لو كنت جرحته أو قصرت معه من الناحية العاطفية أو من ناحية الحب والعطاء، لكن لو دلوقتى حالًا جوزي راح لست تانية هخرب بيته لأنى مش حاسة أن فيه سبب لكده”.

وأضافت “عبدالغفور”، خلال لقائها ببرنامج “أنا وأنا”، المذاع على فضائية “أون أي “، اليوم الجمعة، قائلة: “أرفض البوس في الأفلام عشان بقرف ومقدرش لو جالي شغل مطلوب فيه ألبس مايوه اة عادي”.

وتابعت: “أنا كدة كدة بلبس المايوه في الحياة، وكنت زمان بقول لا مش هظهعر بمشهد في مايوه في الأفلام عشان المشهد دة هيعيش وسط الناس، لكن الحقيقة ممكن أتصور في أي وقت وانا لابسة المايوة والفيديو يترفع على اليوتيوب وهينتشر وهيعيش”.

واستطردت: “هناك ثوابت سأحافظ عليها مهما اختلفت وغيرت من نفسي بحكم الخبرة”.