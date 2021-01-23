قالت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور التى حلت مع زوجها رجل الاعمال شريف الشوبكي ضيفين في برنامج “الدوبلكس” لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة أون أنها فاشلة تماما في الرقص البلدي.

: “وقالت ريهام عبدالغفور: ” أنا مش بعرف أرقص وفاشلة في الرقص البلدى تماما، والمرة الوحيدة اللى شافنى برقص فيها كنت بتمرن عشان دورى في مسلسل حارة اليهود، وهو كان بيحاول يمرنى ويطبل”.

وعن عزف زوجها للطلبلة قالت ريهام عبد: “اتجوزت جوزى عشان كان بيطبلى في الأول وخلاص بقى بعدما اتجوزنا لأن الطبلة دى عملت مشاكل كتير، وكان لما بيطبل بلاقى حواليه 20 بنت فخليته يبطلها خالص”.

وأختتم شريف الشوبكى زوج الفنانة ريهام عبد الغفور لقاءهما في برنامج “الدوبلكس” بالعزف على الطبلة على أنغام أغنية “بيلا تشاو تشاو”،