شاهد.. ريهام عبد الغفور تعترف بخيانة زوجها لها وتروي تفاصيل طلاقها مرتين

كشفت الممثلة المصرية ​ريهام عبد الغفور​ عن السبب الحقيقي وراء طلاقها من زوجها، وكيف أصر أهلها على العودة له رغم خيانته لها.

وقالت عبد الغفور في برنامج “أنا وأنا”، الذي يعرض على ON E وتقدمه الإعلامية سمر يسري: “بعد إكتشافي لخيانة زوجي، أصرت عائلتي على عودتي له عقب الانفصال بسبب خوف والدتي على حفيدها لأنها عانت من المعيشة مع زوج والدتها، فشعرت بالغضب وقتها بسبب إصرارهم على العودة لزوجي بعد الخيانة، خاصة وأن عودتي كانت تحت ضغط”.

واضافت عبد الغفور: “شعوري في المرة الثانية التي تعرضت فيها للخيانة كان يختلف تماما عن المرة الأولى، ففي المرة الأولى كانت صادمة بسبب قصة الحب التي كنت أعيشها، وبعد المرة الثانية لم أشعر بالحزن لأني تغيرت ولم أعد أعطي طاقة الحب مرة أخرى”.