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شاهد .. زفاف آسر ياسين وأبلة فاهيتا

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نشر المصور ” خالد فضة ” جلسة التصوير الجديدة الخاصة بزفاف الفنان ” آسر ياسين ” و ” أبلة فاهيتا ” .. وكتب معلقا عليها : ” الفنان الخلوق النجم آسر ياسين والأرملة الفازة متفجرة الأنوثة أبلة فاهيتا ( الزوجة الثانية ) ” .

وترد أبلة فاهيتا عبر حسابها الشخصي على انستجرام : ” وراء كل امرأة عظيمة مز ” .

وعلق الفنان آسر ياسين على الصور في حسابه الشخصي على تويتر قائلا : ” سامحيني يا كنزي .. الزوجة الثانية ” .

وظهرت أبلة فاهيتا في الصور مرتدية فستانا أبيض مرصعا بالفصوص اللامعة وطرحة طويلة وظهر آسر ياسين مرتديا بدلة سوداء .

ووجدت جلسة التصوير تداولا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلا بين رواده .

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