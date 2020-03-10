الصفحة الرئيسية فن شاهد .. زوجة الفنان ” فريد شوقي ” في ظهور نادر لها...

شاهد .. زوجة الفنان ” فريد شوقي ” في ظهور نادر لها بمهرجان الأقصر للسينما

بواسطة -
0 0

في ظهور نادر لها أطلت ” سهير ترك ” زوجة الفنان المصري الراحل ” فريد شوقي ” في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لإستلام درع تكريمية من المهرجان بمناسبة الاحتفال بمئويته .

وجاء هذا الظهور بعد فترة انقطاع عن الوسط الفني والظهور الإعلامي قرابة ال 6 سنوات والتي بدا عليها علامات كبر السن .

وظهرت زوجة الفنان الراحل خلال وقوفها على المسرح برفقة الفنان المصري ” محمود حميدة ” الرئيس الشرفي للمهرجان والسيناريست ” سيد فؤاد ” رئيس المهرجان وإبنتها الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” لاستلام درع التكريم .

كما حرصت أيضا على حضور معرض بعنوان ” الملك فريد شوقي “في حفل إفتتاح المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم : إلهام شاهين ولبلبة ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والمنتج محمد العدل .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.