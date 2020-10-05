خطفت نسرين عبد الفتاح، زوجة الفنان المصري محمد رمضان، الأنظار إليها بحفله الأخير بعد ظهورها لأول مرة وهي ترقص على إحدى أغانيه “أنا جدع”، والتي غناها بحفله الجماهيري الذي أقيم في “زيد بارك” بمنطقة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وظهرت زوجة رمضان وهي ترتدي فستانا باللون الفوشيا وترقص على أغنية زوجها مع بعض صديقاتها المشاركات في الحفل، كما شاركتها الرقصة إيمان شقيقة محمد رمضان وزوجة محمود شقيقه الأكبر أيضا.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وانهالت عليها التعليقات:”جميلة جداا ماشاء الله.. وراء كل رجل عظيم إمرأة.. أول مرة نشوفها بترقص دائما ساكتة في حفلاته.. محمد نجح بوجودها جانبه”.

وكان محمد رمضان قد أحيا السبت حفلا جماهيريا كبيرا حضره عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد المصري وزوجته وغادة عادل وعماد متعب وزوجته يارا نعوم ومحمد زيدان، إضافة إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وأطل الفنان المصري في الحفل بالعديد من الملابس التي وصفها متابعون بـ”الغريبة” منها “جاكيت جلد” و”مخمل” و”فرو” بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، كما قفز من المسرح ليرقص مع نجيب ساويرس في الحفل، وقام بتقبيل رأسه، وانتشر هذا المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.