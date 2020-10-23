اعترف المذيع الأردني معاذ العمري، زوج الفنانة ديانا كرزون، بقطع الاتصال على الأسيرة المحررة أحلام التميمي قبل أيام، خلال حلقة من برنامجه الصباحي الذي كان يقدمه مع زميله جهاد أبو بيدر، على إذاعة “ميلودي” متحدثا عن “حالة من الهلع” في الاستديو لحظة اتصالها.

وقال العمري في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم قطع الاتصال مع التميمي بقرار من الإدارة ومعد البرنامج والمخرج، مضيفاً: “طلعنا على الهوا وكذبنا وقلنا ما قطعنا الاتصال واحنا قطعنا الاتصال وأنا مسؤول عن كلامي، وأعطيت الفرصة لزميلي جهاد أبو بيدر بأنه يتحدث بالحقيقة لكنه استمر في الكذب”.

أضاف: “زميلي نشر فيديو مدته ساعة لا يمت للحقيقة بصلة وتوسلت له بأن أشاهد محتوى الفيديو قبل نشره ولكنه رفض، وأنا أرى أن الحق أهم من الجميع وما بصير نكذب على حالنا ونوهم الناس ونكذب عالناس”.

وتابع: “ما علينا مؤامرة وأحلام التميمي ترفض الظهور مجدداً لأنه المعد أخبرها بقطع الاتصال عنها وهي على الهواء مباشرة، ورفضوا إبلاغي بسبب قطع الاتصال، خاصة وأنه مع بدء اللقاء حدثت كركبة داخل الاستوديو وزميلي أعطى إشارة بيده لقطع الاتصال”.

وتابع: “يتم التهجم على عائلتنا وأهالينا لأنه لا يوجد رجل للاعتراف بأن الاتصال قُطع، أنا الآن لا يهمني خسارة المال المهم أن أكون متصالح مع نفسي”.

#أحلام_التميمي_صوتك_عالي وبصمتها أنطقت مقدم البرنامج #معاذ_العمري الذي اعترف أخيرا إنه فعلا تم قطع الاتصال ! ويبقى السؤال مفتوحا لماذا حصل هلع في الاستديو عندما تحدثت ! تحررت من الأسر وحررت إعلاما أسير خوفه pic.twitter.com/L1YMxP7jtT — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) October 22, 2020

وقد أثار العمري جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب ناشطون بقرار العمري الاعتراف صراحة بما حدث خلال البرنامج الإذاعي، على قاعدة “أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا” متسائلين عمن وقف وراء قرار قطع الاتصال ولماذا؟ فيما اعتبر آخرون أنه كان على العمري الإقرار بما حدث فورا بعد انتهاء الحلقة، وليس بعد عدة أيام.

يأتي ذلك بعد أيام على قرار إذاعة “ميلودي إف إم” بإيقاف برنامج معاذ العمري وزميله جهاد أبو بيدر على خلفية أزمة قطع الاتصال مع احلام التميمي.

وبدأت القصة، بشنّ مغرّدون ونشطاء فلسطينيون وأردنيون، هجوماً حاداً على معاذ العمري وجهاد أبو بيدر بسبب تعمّدهما قطع الإتصال الهاتفي على الهواء مباشرة مع الأسرة الأردنية المحررة أحلام التميمي.

للأمانة أحلام هي الغلطانة

قيمتها أكبر بكثير من هيك برامج

هي أعطتهم أكبر من قيمتهم باتصالها

لا يستحقون نيل هذا الشرف pic.twitter.com/v7WTDT85Zu — سلطان العجلوني #التطبيع_خيانة (@AjloniSultan) October 6, 2020

وكانت أحلام التميمي تناشد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للسماح لزوجها نزار التميمي بالعودة إلى الأردن بعد رفض عمان تجديد إقامته، واضطراره للتوجه الى العاصمة القطرية الدوحة.

خلال مداخلة لأحلام التميمي في برنامج للمذيعين جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري (زوج الفنانة ديانا كرزون)، على إذاعة “ميلودي” الأردنية، تم قطع الاتصال مع “أحلام” بحجة تقطيع في الصوت والاتصال بها لاحقا رغم ان الصوت كان واضحا.

وكان معاذ العمري قد ظهر بعد ذلك بفيديو هاجم من خلاله كل من انتقده بطريقة وصفت بغير الاحترافية، زادت من حدة الهجوم عليه، الأمر الذي دفع الرعاة الرسميين للبرنامج بالانسحاب، وهو ما تسبب بإعلان القناة إلغاء البرنامج بشكل نهائي.

تؤبرني شو رِجّال..



طبعاً أحلام التميمي أسيرة مُحررة، نفّذت عمليتين ضِد الإحتلال.. بينما مُعاذ العُمري حرّر فلسطين ٣ مرات.#أحلام_التميمي_صوتك_عالي pic.twitter.com/HyRb2EBN8H — تَمارا آبزَاخْ (@tamaraAbzaakh) October 7, 2020