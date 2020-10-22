احتفل ​رجل الأعمال القطري أحمد​ بعيد ميلاد زوجته الفنانة الكويتية ​فوز الشطي ​حيث أقيام حفلا فخما في مكان كبير نشرت فيه الورود وقوالب الحلوى في أرجاء المكان، إضافة إلى قطع الحلي، عبارة عن عقود من الذهب أو الجواهر، وذلك لمناسبة عيد ميلادها،

ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو يظهر الحفل وتكلفته الباهظة كما نشرت صورة لزوجها في خاصية الستوري معبرة عن سعادتها بالمفاجأة وكتبت على الصورة :”حبيبي اللي مفاجئني الله لا يحرمني منك”.

كما نشرت فوز الشطي صورة لها ولزوجها وهو يضع يده على بطنها وعلقت كاتبة: “وابتدا عامي الجديد والحمد لله والشكر لله على كل النعم اللي أنعم علي فيها الله يحفظ لي أحبابي من حولي ويحفظكم ويحفظ غاليكم يا رب it’s my birthday 21 October ”.

وتتم اليوم في 21 أكتوبر سنواتها الـ37.وفي ديسمبر 2019 تزوجت فوز من رجل الأعمال أحمد، وقد أعلنت زواجها بشكل مفاجئ بعدما ظهرت بحفل الزفاف دون أخبار وتصريحات صحفية حول نية الزواج تسبق هذا الزفاف.