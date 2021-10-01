إستعرضت الفاشينيستا السعودية ​فوز العتيبي​ موهبتها بالغناء من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي مقطع من أغنية “رجاوي” للفنان راشد الماجد.

وبدت فوز العتيبي منسجمة كثيراً وهي تردد كلمات الأغنية ليظهر بعدها زوجها لاعب كرة القدم السعودي السابق أحمد موسى مبدياً إعجابه الكبير بها وبصوتها.

فقد اقتحم أحمد موسى الفيديو بشكل مفاجىء حيث قام بتقبيلها على خدها وهو يصرخ “الله اكبر”.

كذلك تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وطلبوا من فوز تقديم أغاني أكثر.

يذكر ان فوز العتيبي معروفة بإثارة الجدل وغالبا مع تتعرض لانتقادات لاذعة من متابعيها بسبب جرأة المشاهد التي تظهر فيها مع زوجها عبر المقاطع التي تشاركها بشكل دائم على السوشيال ميديا.