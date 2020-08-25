فجر سامح زكريا مفاجأة جديدة في موضوع ازمته مع زوجته الفنانة المصرية هالة صدقي والمتعلقة باولاده وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة «الحدث اليوم».

وزعم سامح زكريا أن هالة صدقي ليست والدة الأطفال الحقيقية وهي أول من بدأ باللجوء إلى القضاء، مؤكدا: «أنا أعترف أن هؤلاء أولادي بنسبة 100% لكن هالة ليست والدتهما الحقيقية».

وأضاف أن الفنانة أجرت جراحتين للحمل لكنهما فشلا، موضحا: «هالة زرعت بويضات من سيدة أخرى دون علمي، لذلك أطالب بتحليل الـDNA».

وأوضح: “أملك كل المستندات التي تثبت أن الفنانة هالة صدقي أجرت زرع بويضات من سيدة أخرى، وهذا الموضوع لم أكتشفه سوى من شهر ونصف فقط وحدث ذلك في لندن”.

وتابع: “أستغيث بالنائب العام بإجراء تحليل الـDNA للفنانة هالة صدقي، والتحفظ على كل الفيديوهات التي هاجمتني فيها هالة.. عرضت الصلح على هالة أكثر من مرة ولكنها رفضت وهددتني بالحبس مثلما فعلت مع زوجها الأول”.

وكانت هالة صدقي قد ردت عبر نفس البرنامج واصفة ما يحدث بأنه “ضريبة للشهرة وأكدت انها تكن لزوج كل الحب والاحترام لأنه ابو اولادها وتابعت “انا استحملت خمس سنوات اهانة وشتيمة على الفايسبوك لانه حب يرجع بس انا رفضت لاني انا مش لعبة ومشاكل كثير اوي”.

وأكدت هالة صدقي أن حملها كان طبيعيا وانها حملت ووضعت في مصر وقالت “لو كنت عايزة اعمل حاجة زي كده كنت سافرت امريكا”.