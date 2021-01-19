شاركت الفنانة البحرينية زينب العسكري متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لها ظهرت فيه وهي تتحدث مع ابنتها الغلا.

وقالت زينب العسكري: “مو حلو خشمي.. وحدة تقول لي خشمك ما حلو عدليه.. ووحدة قالت لي خشمك طويل” لترد عليها ابنتها بعفوية “شو هالمسخرة؟!”.

يذكر ان زينب العسكري كانت قد غابت عن الشاشة ما يقارب الـ11 عامًا لتفاجأ الجمهور مؤخرا بعودتها الى مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت فيه مختلفة بشكل كبير حتى أن البعض رأى أنها خضعت لعمليات تجميلية كثيرة.

غير ان زينب نفت أن تكون قد أجرت أي عملية تجميل، موضحة أن الاختلاف فقط في حواجبها، مُضيفة أن السنوات كفيلة بتغيير شكل أي شخص.

وزينب العسكري لديها ثلاثة ابناء هم الزين والحلا والغلا من زوجها عبد الله بن سالم القاسمي الذي تزوجته عام 2009 بعد اعلانها اعتزال المجال الفني.