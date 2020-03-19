شاهد.. زينة تعتذر عن فيديو “الكورونا والفسيخ”: “أنا كنت خايفة اوي ومرعوبة”

اعتذرت الفنانة المصرية زينة عن تصريح سابق لها سخرت فيه من مرض فيروس الكورونا المستجد خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي.

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ونشرت زينة مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام، قالت فيه: “مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر.. أنا بعتذر عن الفيديو بتاع الكورونا.. أنا كنت خايفة أوى ومرعوبة.. أنا جبانة جدًا لأنى بخاف على أهلى وولادى.. أنا ما كنتش مستهونة ولا مستهترة بالموضوع.. أنا أساءت التصرف”.

وأضافت: “أنا دلوقتى بقولكم كل حد عنده نعمة أن يقعد فى البيت يا ريت ما يخرجش خالص.. يقعد جنب أهله وأخواته.. إحنا مضطرين إن إحنا نشتغل لأن كل واحد فينا عنده مسئوليات وربنا يسترها علينا ونعدى الأزمة ده”.

وكانت زينة قد سخرت من فيروس كورونا حيث قالت ردا على سؤال “نحن ناكل فسيخ وبصل انت بتهزري كورونا مين يا ام كورونا” وتابعت “كورونا لما تيجي تعيا”.