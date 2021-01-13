شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان مقطع فيديو طريف لها مع طفلها الوحيد زين وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث سألته عن رأيه بتسريحة شعرها الجديدة.

غير ان الطفل، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وضع والدته في موقف محرج حيث اجابها اكثر من مرة وحش” وذلك ردا على سؤالها “شعري حلو ولا وحش” .

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير ان اكثر ما لفت انتباههم كان ظهور شقيقة كارمن سليمان في الفيديو حيث تساءل الكثيرون ان كانوا توأم حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “اشوف الي ينحرج من الاطفال ماعنده عقل تراهم يقولون اي كلام وبس ثانياً ابي احد يقنعني انهم مو توأم الشبه فضييع ” و “الي قاعدة تتكلم كارمن ولا اختها ! الشبه بينهم فظيييع ما شاء الله” و “ماشاءالله متى كبر ولدها وصار يتكلم اتذكر لما طلعته ع البث كان صغير ويبكي ”.

وكانت كارمن سليمان قد شاركت مؤخرا مجموعة صور من ذكرى ميلاد نجلها زين وأظهرت وجهه بوضوح للمرة الاولى عبر السوشيال ميديا، لا سيما انها كانت تحرص على اخفائها باستمرار، ولاحظ الكثير من المتابعين ان الطفل وسيم وملامحه ناعمة وبريئة ويشبه الى حد كبير والدته.

وظهرت بالصور كارمن برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد وابنهما، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وإنت بخير وطيب ومعافي يا روح ماما.. مش قادرة أصدق إن بقى عندك 3 سنين .. ربنا يحميك ويخليك لينا وأشوفك أحسن واحد في الدنيا.. حياتي بحبك”.