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شاهد.. سارة التونسي ملكة جمال العرب تخطف الانظار بإطلالتها في الجونة

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سارة التونسي

سارة التونسي

خطفت الفنانة سارة التونسي الأنظار على السجادة الحمراء مع بدء حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بسبب إطلالتها المميزة المفعمة بالجرأة والأنوثة.

وظهرت سارة التونسي التي لقبت بملكة جمال العرب لعام 2017 بفستان مكشوف أزرق تميز بخامة التانيل المنفوش، وركَّز التصميم على التطريز من منطقة البطن، وأكملت الإطلالة بمكياج ناعم بسيط من درجات المكياج النوود، وصففت الشعر بشكل انسيابي.

وكانت سارة التونسي خطفت الأنظار في رمضان 2019، من خلال مشاركتها في مسلسل “حكايتي”، وذلك بعد تأديتها دور والدة الفنانة ياسمين صبري، مما دفع الكثيرون للاعتراض مشيرين إلى أنها تبدو أصغر عمراً من ياسمين فكيف تؤدي دور والدتها.

ورغم محاولة المخرج في مسلسل “حكايتي” أن يغير ملامح سارة التونسي بالمكياج حتى تبدو عجوز، إلا أن الأمر فشل وظلت ملامحها الجميلة الشابة غالبة في العمل.

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