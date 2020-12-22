نشرت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، مقطع فيديو جديد، عبر أحد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي وثقت من خلاله موقف محرج تعرضت له داخل صالون تجميل.

وظهرت سارة الكندري، في الفيديو، وهي تتحدث عن إعجاب زبائن المحل بشعر ها حيث استشهدت باحدى الموظفات في الصالون وقالت “هذه الموظفة تشهد” ثم سألتها ”سوما ما على طول البنات يجون للصالون يسألونكم عن شعري صح” غير ان المفاجأة كانت في رد سوما التي اجابتها ضاجكة “لا” وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد مفحم لسارة الكندري وموقف محرج لا تحسد عليه.

وقد اثار الفيديو عدد من التعليقات الساخرة حيث كتب احدهم “ياليت كل وحده ماخذه مقلب في نفسها نرسل لها سوما ” وقال اخر “سلمولي على سوما وجعل ربي يكثر امثالها ”.

وكانت محكمة كويتية قضت في وقت سابق بحبس سارة الكندري عامين، مع كفالة 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة.