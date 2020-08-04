أعلنت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، اعتزالها السوشيال ميديا، بسبب ضغوط من زوجها بعد إهانة أحد الأشخاص لها.

وظهرت سارة الكندري في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ”ستوري“ على حسابها على انستغرام وهي منهارة من البكاء قائلة إنها قررت الاعتزال بسبب إجبار زوجها أحمد العنزي على هذا القرار، بعد إهانة أحد الأشخاص لها ولوالدتها، مطالبة جمهورها بمحاولة إقناع زوجها بالعدول عن قراره.

وكانت النيابة العامة في دولة الكويت، قد أخلت سبيل الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار، في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، وتعمدهما استفزاز الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو وصفه البعض بـ“غير الأخلاقي“.