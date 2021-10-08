شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا مقطع فيديو طريف مع متابعيها على “إنستغرام”، ظهرت فيه مع ابنة شقيقها.

وظهرت سيتفاني في الفيديو وهي تؤدي حركات راقصة على انغام اغنية “رام سمسم” مع ابنة شقيقها بشكل طريف خطف انظار المتابعين.

وعلقت ستيفاني على الفيديو كاتبة: “احاول ان اكون العمة المثالية”.

من ناحية أخرى، وقّعت ستيفاني صليبا عقد تعاون مع شركة «الفهد للإنتاج الفنيّ» لتنضمّ بذلك إلى مُسلسل «سنوات الجريش»، المُتوقّع عرضه خلال السباق الرمضانيّ للعام 2022، إلى جانب الفنانة حياة الفهد.

وستبدأ عجلة تصوير مُسلسل «سنوات الجريش» خلال الأشهر القليلة المُقبلة بين الإمارات ودولة أوروبيّة لم يتمّ تحديدها بعد.

المُسلسل دراميّ تاريخيّ يتناول فترة الحرب العالميّة الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربيّة، وتدور أحداثه عام 1940، وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة. وهو من تأليف محمّد النابلسي وإخراج مناف عبدال وإنتاج شركة «الفهد للإنتاج الفنيّ» وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجيّة والعربيّة.