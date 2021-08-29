شاركت الفنانة اللبنانية ستيفانى صليبا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها يرصد لحظة وصولها الى المملكة العربية السعودية.

وظهرت ستيفاني في الفيديو لحظة مغادرتها لبنان ثم لحظة وصولها مطار المملكة العربية السعودية وعلقت:”إلى المملكة لأول مرة”.

وكان لافتا للمتابعين تغيير ستيفاني صليبا لملابسها بعد وصولها الى السعودية حيث اشاد الكثيرين باحترامها لثقافة البلد الذي تقوم بزيارته.

وجاء من بين التعليقات “عجبني احترام الثقافات بيج ” و “حلاه العباه عليج ”.

يذكر أن ستيفاني صليبا معروفة بإطلالاتها الجريئة وكانت قد أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بشكل مثير حيث ارتدت فستاناً أسود من الساتان ومفتوح عند الجانب وقامت باستعراض قوامها وإطلالتها.