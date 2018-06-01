شاهد سرعة رهيبة من أوس أوس بعد رؤية دب رامز تحت الصفر .. ورد فعل غريب جدا بعد رؤية رامز جلال

وقع الفنان الشاب “أوس أوس” ضحية لرامز جلال فى الحلقة 15 من برنامجه “رامز تحت الصفر”.

انتابت حالة من الرعب والفزع نجم مسرح مصر عندما رأى النمر متجهًا صوب المدير الفنى لمنتخب الفراعنة “كوبر” والذى حاول جاهدًا أن ينقذه.

إلا أنه تخلى عن شجاعته سريعًا عندما شاهد الدب، وقرر أن ينجو بنفسه تاركًا كوبر ومن حوله .

كانت ردة فعل أوس أوس غاضبة عندما كشف رامز عن شخصيته الحقيقية، وبدأ فى معاتبته على هذا المقلب، مؤكدًا أنه يخاف جدًا من الحيوانات حتى الأليفة منها.

وتقوم فكرة البرنامج على ارتداء رامز جلال ماسكا شبيها لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وإقناع الضيف بأنه يصور حلقة عن مونديال كرة القدم بفرنسا وتتطور الأحداث بعد سقوط الضيف في الثلوج وظهور دب ونمر مفترسين.