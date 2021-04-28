انسحب الفنان الشعبي سعد الصغير من برنامج “العرافة” الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة على شاشة “المحور” المصرية بسبب رفضه عرض مقطع فيديو له.

ففي فقرة “القضية ممكن” عرضت بسمة وهبة مقطع فيديو على سعد الصغير قبل القيام ببثه غير انه رفض ذلك بشكل قاطع وقام بالانسحاب من الحلقة قائلا “حرام عليكي انا عندي عيال ده خراب بيوت.”

وكان سعد الصغير قد بكى على الهواء، بسبب أزماته مع زوجته الاولى، وتجاوزه كثيرًا بحقها، معتذرًا لها عما بدر عنه.

وقال سعد الصغير ردا على سؤال من بسمة وهبة :”اللي يتجوز من ورا مراته دون معرفتها حرية شخصية، ولكن أؤكد لزوجتي أنها متستاهلش كدا.. مراتي جبل واستحملت كتير.. وفي بداية حياتي كنت فقير.. وسترتني كتير.. وللأسف لم أتكمن من رد جميلها لليوم.. وربنا بياخد حقها.. مراتي أكتر واحدة أنا كدبت عليها”.