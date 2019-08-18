شاهد.. سعد لمجرد يستعرض عضلاته في شوارع باريس

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد فيديو جديد عبر قناته على اليوتيوب، يظهر فيه روتينه اليومي في الحفاظ على رشاقته وصقل عضلاته.

وظهر سعد لمجرد في الفيديو وهو يتمرن في شوارع باريس قبل أن ينتقل إلى الصالة الرياضية حيث يقوم بتمارين رفع الأثقال.

وكان سعد لمجرد قد نشر مؤخرا صورة جمعته مع والديه اعلن من خلالها عودته الى المغرب بعد قترة احتجاز في فرنسا.