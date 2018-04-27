شاهد.. سلاف فواخرجي عن زيارتها لنادية لطفي: اخجليتني بتواضعك الذي لم أر له مثيل

حرصت النجمة السورية سلاف فواخرجي على زيارة النجمة المصرية القديرة نادية لطفي في المستشفى، للإطمئنان عليها والوقوف على تطورات حالتها الصحية.

ونشرت سلاف عبر صفحتها على “إنستغرام”، صوراً لها تجمعها مع لطفي أثناء الزيارة، كما نشرت صورة موقعة من لطفي تحمل تلك الكلمات التي كتبتها لها بيدها: “النجم الساطع حلم الاحلام، تحقق حلمي برؤياكي، يا غالية على الدنيا، مع كل الحب والاعجاب، أهلا بك في مصر”، ثم وقعت لطفي عليها.

وكتبت سلاف معلقةً على الصور: “فنانة الزمن الجميل الذي لن يعود، جميلة الجميلات كانت وستبقى, انتظرت لقاءك بفارغ الصبر، وبعد كل هاتف بيننا تزيد حماستي لأراك، لألمس بيدي سحرا على هيئة بشر، لاتعرف عن قرب إلى شخصيتك التي فاقت جمالك، وكان لي ماحلمت وما أردت”.

وأكملت: “في ساعتين من عمر التاريخ منحتيهما لي رغم عزوفك عن رؤية العشرات بل المئات، تعلمت منك ما قد يحتاج الى سنة من الحياة والتجربة والاكتشاف والقراءة والمشاهدة، واحتفظت في وجداني بكل ماقلتيه عن الفن والتمثيل والصدق والاخلاص والحكمة والنجومية والمسؤولية والانسانية والكثير في حب الناس والكثير الكثير في حب الوطن، وتاريخك الفني والإنساني والنضالي يشهد لك سيدتي … اخجليتني بتواضعك الذي لم أر له مثيل ، وبمحبتك التي غمرتيني بها … فعندما تقول ناديا لطفي لي أن حلمها قد تحقق برؤيتي ، فما عساي انا أن أقول ؟”.

وأضافت: “لم أصدق هذه الجملة التي كتبتها بخط يدها، وبت أمامها طفلة صغيرة لاتسعها الدنيا من الفرح ولاتمتلك الكلمات في حضرة الهرم نادية لطفى “.

يُذكر ان سلاف عادت الى الدراما المصرية بعد غياب نحو 7 سنوات، من خلال مسلسلها الجديد “خط ساخن” ، وبينت في تصريح خاص لـ”لها” أن غيابها سببه الرئيس حرصها على المشاركة في أعمال درامية سورية تعبّر عن الوجع في بلدها، لأنها كانت ترى أن مكانها الطبيعي خلال تلك السنوات هو داخل بلدها وليس خارجه.

وقالت: “شعرتُ بأن الأولوية يجب أن تكون لسورية، وبالفعل كان كل تركيزي خلال السنوات الأخيرة، منصباً على دراما بلدي، فهذا واجبي”.

ومسلسل “خط ساخن” من بطولة حسين فهمي وسلاف فواخرجي وصلاح عبد الله ومحمود فارس وميدو عادل ونيرمين ماهر. وهو من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح.