شاهد .. سلمان خان ينفعل ويعتدي على أحد معجبيه في المطار

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الهندي ” سلمان خان ” خلال تواجده في مطار ” غوا ” الهندي والذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر سلمان خان في مقطع الفيديو أثناء التفاف واصطفاف المعجبون حوله لالتقاط الصور معه إلا إنه كان في حالة مزاجية غير جيدة فبدا منفعلا ولم يضحك أو يبتسم على الإطلاق .

فقام أحد المعجبين برفع هاتفه لالتقاط سيلفي مع سلمان خان ليفاجئه خان وينزع هاتفه المحمول بعيدا قبل أن يذهب باتجاه سيارته .. بينما قام أحد أفراد حراسة سلمان خان وهو يقوم بدفع المعجب .

كما كان هناك امرأة اخرى بالمطار برفقة إبنتها تود التقاط صورة مع الفنان الهندي ووافق ولكن على مضض .