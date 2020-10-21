احتفل الفنان المصري سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته، مساء امس الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، في أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نخبة من نجوم الفن في مصر.

ونشر الفنان شريف باهر، مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر حسابه على انستغرام، وعلق على الصور قائلًا: “فرح بنت الفنان سليمان عيد “.

وقد أحيا الحفل الفنان تامر حسني الذي قدم عدد من أغنياته أبرزها “اختراع” التي أشعل بها الأجواء وسط رقص الحضور وترديد الأغنية معه.









وكان من بين الحضور كل علي ربيع، أوس أوس، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمروعبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام والمخرج أحمد نور، محمد على رزق، طاهر أبو ليلة. كما حضر كذلك الفنانين فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام، بينما حرصت المطربة الشعبية أمينة على غناء أكثر من أغنية خلال الحفل.

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا. وشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.