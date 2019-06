شاهد.. سما المصري بالبكيني وتستعرض اثار ازالة التاتو!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

تابعوا واشتركوا في قناتي علي اليوتيوب وفيديوهات حصريه والرابط هنا في البايو والاستوري….وطبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص…..خلوا بالكم شيل التاتو مش سهل لكن بتاع نسر الأهلي هاسيبه. . حبيبي…مساء الفل .بالمناسبه اي تعليق وسخ من عيل اوسخ هيتحط في البلوك…كل واحد يخليه في نفسه وكل واحد هيتحاسب لوحده مش جايين تعملوا هنا أولياء الله الصالحين اتلم يانطع منك له ليها…بس كده….😘😘😘