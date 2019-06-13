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شاهد.. سما المصري بالبكيني وتستعرض اثار ازالة التاتو!

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بالصور- بعد حوض الإستحمام.. سما المصري تثير للجدل بـ"المايوه"

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبكيني.

وعلقت سما المصري على الصورة التي اظهرت ظهرها فقط بالقول: “طبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص”.

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تابعوا واشتركوا في قناتي علي اليوتيوب وفيديوهات حصريه والرابط هنا في البايو والاستوري….وطبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص…..خلوا بالكم شيل التاتو مش سهل لكن بتاع نسر الأهلي هاسيبه. . حبيبي…مساء الفل .بالمناسبه اي تعليق وسخ من عيل اوسخ هيتحط في البلوك…كل واحد يخليه في نفسه وكل واحد هيتحاسب لوحده مش جايين تعملوا هنا أولياء الله الصالحين اتلم يانطع منك له ليها…بس كده….😘😘😘

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كما حذرت سما متابعيها قائلة: “خلوا بالكم شيل التاتو مش سهل لكن بتاع نسر الأهلي هاسيبه”.

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