شاهد.. سما المصري بالبكيني وتستعرض اثار ازالة التاتو!

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبكيني.

وعلقت سما المصري على الصورة التي اظهرت ظهرها فقط بالقول: “طبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص”.

كما حذرت سما متابعيها قائلة: “خلوا بالكم شيل التاتو مش سهل لكن بتاع نسر الأهلي هاسيبه”.