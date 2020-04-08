كما فعلت في السنوات الماضية حول فكرة تقديمها برنامج ديني في رمضان، عادت سما المصري لاثارة الجدل بعد احتفالها بليلة النصف من الشعبان وظهورها بالحجاب في بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قامت سما المصري، المشهورة بصورها وفيديوهاتها الجريئة، بنشر فيديو ظهرت فيه بالحجاب وهي تنشد اغنية دينية وعلقت كاتبة: “لاحتفال بليله النصف من شعبان كل سنه وانتوا طيبين”.

هذا وقد قام بعض الناشطين بانتقاد سما المصري بعد هذا الفيديو، حيث قام احدهم بنشر صورة مركبة لها جمعت بين صورتها بالحجاب واخرى وهي تظهر مفاتنها.

وقد ردت سما المصري على هذه الصورة بغضب قائلة: “الكتكوت الظريف اللطيف اللي منزل الصوره دي قال يعني انا عندي شيزوفرينا وكل شويه بحال…ايوه ياروح امك انا عندي شيزوفرينا انا مريضه ياض منك له ومش بس كده وعندي جرب وباكل في صوابع رجليا بالليل وبامشي علي الحيطه وقت فراغي وباكل خفافيش صاحيه ذي الصينين انت باه ايش حشر امك في الليله دي؟؟ ماتخليك في جحرك لما نروحلك ياروح خالتك ولا تحب اخلي مقام الكلب اعلي من مقامك يانطع منك له؟؟ ”.