شاهد.. سما المصري تثير غضب متابعيها: “علاج الكورونا بالرقص البلدي”

أثارت الفنانة سما المصري الجدل وغضب متابعيها بسبب سخريتها من مرض فيروس الكورونا الذي يثير الرعب حول العالم.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مرة جديدة على سريرها وعلقت كاتبة: “كله يعالج كورونا بالرقص البلدي..احلي وصفه جربوها هتدعولي”.

وقد اثار تعليق سما المصري ردود فعل غاضبة من متابعيها حيث قال احدهم “انت اخطر من الكورونا ع الشعب المصري ” فيما قال اخر “مش هينفعك واللهي اللي بتعمليه ذنوب كتير ربنا يهديكي”.

وكانت سما المصري قد نشرت قبلها مقطع فيديو للشيخ رمضان عبد المعز وعلقت كاتبة: “ياجدعااااان استهدوا بالله اوماال….يوم القيامه ايه اللي قرب؟؟ بلاش تهوين ولا تهويل….احنا لسه ماعملناش حاجه ليوم القيامه دا احنا هنروح كلنا النار عشان لو رحنا الجنه مش هنلاقي حد نعرفه هناك”.

وتابعت: “اطمنوا البلد لسه بخير وربنا لسه مدينا وقت نتوب فيه ونستغفر وكله باوان…ماتخوفوش الناس من ربنا ربنا مابيخوفش ربنا بيرحم ويسامح ويقبل التوبه في اي وقت ..اعملوا اللي تقدروا عليه وادعوا دائما ربنا يحسن خاتمتنا وربنا يهدي الجميع…لا تخافوا ولكن احذروا”.