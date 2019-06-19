شاهد.. سما المصري من الاثارة في الجاكوزي الى الجيم!

نشرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري فيديو جديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تمارس الرياضة في الجيم برفقة مدربها الخاص.

وكعادتها أثارت سما المصري الجدل من جديد بحركاتها المثيرة وباستعراضها لمفاتنها بشكل مبالغ، هذا بالإضافة إلى ظهورها بلوك جديد.

وعلقت سما على الفيديو بالقول: “لا عمرو دياب مين باه…هههه…القالب غالب هنا خالص…حبيبي ياهضبه” فيما عنونت فيديو اخر: “سما المصري في الجيم تتحدي كيم كاردشيان”.

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل مؤخرا بحركاتها المثيرة في فيديو ظهرت فيه اثناء استحمامها في بالجاكوزي.