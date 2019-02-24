شاهد.. سما المصري من مستشفى السرطان: “جبر الخواطر يا جماعة”

زارت الفنانة سما المصري، مستشفى سرطان الأطفال “57357”، وأعربت عن سعادتها لقضاء وقت مع الأطفال، عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”.
وقامت سما باللعب والرقص مع الأطفال، كما وزّعت عددًا من الهدايا عليهم، والتقطت الصور التذكارية، وحرصت على الحديث مع أهالي الأطفال.
ونشرت سما عبر موقع “يوتيوب” فيديو كامل لزيارتها، وطلبت من متابعيها زيارة الأطفال، مؤكدة أنهم في حاجة إلى من يسأل عنهم ويساندهم أكثر من احتياجهم للتبرعات.
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جبر الخواطر ياجماعه….احلي ابراهيم في الدنيا…هنتجوز قريب والكل معزوم علي الفرح….قلبي انت ياهيما…عريسي دا احلي واطيب اجدع عريس في الدنيا…فيديو كتب الكتاب موجود علي اليوتيوب بعنوان(( سما المصري ترقص وتغني الحمامه مع مرضي السرطان ))…زوزروا #اطفال_مستشفي_السرطان ٥٧٣٥٧…..زغروطه باه😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
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الحمد لله كان احلي يوم قضيته مع المرضي اطفال مستشفي السرطان ٥٧٣٥٧ وباشرف بوجود هذا الصرح الطبي العالمي علي أرض وطني الغالي مصر….رجاء #زوروا_اطفال_مستشفي_٥٧٣٥٧…ربنا يشفيهم ياارب