شاهد.. سما المصري و “أفشخ” تمرين يوغا!

نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي قدمت من خلاله تمارين رياضية صباحية.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، وهي تمارس بعض الحركات الرياضية وعلقت قائلة: “افشخ فيديو عن رياضه اليوجا من اعلي جبل المقطم في الهواء الطلق”.

من ناحية اخرى، نشرت سما المصري، مقطع فيديو من مسرحية “مسرح مصر” يظهر فيه الممثل المصري “أوس أوس” وهو يقول لزميله الفنان علي ربيع في إطار نص المسرحية، أنه بحاجة لـ20 علبة “فياجرا” ليشاهد سما وإغراءاتها.

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وعلّقت الفنانة المصرية على الفيديو، قائلة :”اوس اوس في المسرحيه حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه”؟