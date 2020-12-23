استعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب رشاقتها بعر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت فيه خلال تأديتها لبعض التمرينات الرياضية، داخل إحدى صالات “الجيم”.

وأرفقت سمية الخشاب الفيديو بتعليق قالت فيه: “لا تدع أي شخص يعمل بجدية أكثر منك”.

وظهرت الفنانة خلال الفيديو، وهي مرتدية ملابس رياضية، تضمنت “تي شيرت” أسود، وبنطلون أسود، و”كوتشي” رياضي باللونين الأبيض والأسود، ونظارة شمس.

ومنذ أيام، قضت محكمة أسرة سيدي جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، لصالح الفنانة سمية الخشاب، بالحصول على نفقة متعة وعدة من طليقها الفنان أحمد سعد قيمتها 270 ألف جنيه، عقب إقامة الفنانة دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 بمحكمة الأسرة بمحل سكنها، مطالبة خلالها بالحصول على مستحقاتها المالية، خلال فترة زواجها من الفنان.